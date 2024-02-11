Ушел из жизни Джон Уокер, легенда САПР и сооснователь Autodesk

Мир технологий с прискорбием сообщает о кончине Джона Уокера, одного из пионеров САПР и соавтора легендарной программы AutoCAD. 74-летний Уокер скончался 2 февраля, оставив после себя богатое наследие, которое навсегда изменило индустрию. Об этом пишет Ferra.ru со ссылкой на Scanalyst.

Уокер, родившийся в Мэриленде в семье врачей, сначала пошел по стопам своих родителей, но зарождающаяся компьютерная революция захватила его воображение, и он переключился на изучение информатики и электротехники. Это судьбоносное решение предопределило его жизненный путь и карьеру.

В 1972 году он встретил свою жену Рокси, и вместе они переехали в Калифорнию, где Джон начал реализовывать свои идеи в области технологий. 1976 год стал поворотным: он разработал собственную печатную плату на базе микропроцессора Texas Instruments TMS9900, что стало катализатором для создания компании Marinchip Systems. А уже в 1982 году на свет появилась Autodesk, имя которой сегодня известно всему миру.

Помимо своих предпринимательских достижений, Уокер был плодотворным писателем и ярым защитником свободного интернета. Личный веб-сайт Джона Уокера Fourmilab – настоящий кладезь информации и глубоких эссе, иллюстрирующих его широкий кругозор и неугасимую жажду делиться своими знаниями.