Туркменистан наращивает объемы грузоперевозок и пассажиропоток

На расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана подвели итоги работы транспортно-коммуникационного комплекса за 2023 год. Как доложил глава Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев, темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в целом по комплексу составил 121%, пишет TDH.

Темп роста грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта достиг 103,5%, а по пассажироперевозкам – 105,7%.

Темп роста по оказанию услуг за обозначенный период по агентству «Туркмендемирёллары» составил 106,4%, агентству «Туркменавтоулаглары» – 118%, агентству «Туркменховаёллары» – 192,2%, агентству «Туркмендениздерьяёллары» – 106,1%, агентству «Туркменарагатнашык» – 111,5%.

Прозвучала также информация о ходе реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

Отдельной темой отчёта стали итоги прошедших заседаний совместных рабочих комиссий по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества с зарубежными странами, а также инвестирование в строительство в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на первоочередных задачах по дальнейшему развитию отрасли. В данном контексте отмечалась важность расширения маршрутов транзитных коридоров, повышения объёмов и качества пассажиро- и грузоперевозок, увеличения всех видов услуг в области транспорта и связи.

Особый акцент был сделан на необходимости систематического пополнения парка автотранспортных предприятий современными автобусами, такси и грузовыми автомобилями различных типов, а также расширения спектра оказываемых населению услуг.