Топ – 8: обзор статей Turkmenportal за январь 2024
Turkmenportal представляет подборку статей за январь.
- Мир моды динамичен: тренды стремительно меняются, и то, что было актуально вчера, может стать антитрендом уже завтра:
Антитренды 2024: что вышло из моды
- Выбор подарка для человека, у которого всё есть – задача не из простых. Но не стоит унывать!
40 идей: что подарить человеку, у которого всё есть
- В поисках счастья:
Как распознать счастливого человека
- Памятники, бросающие вызов обыденности:
Самые необычные памятники и скульптуры мира: люди, животные и предметы
- Разнообразие письменности:
Красивые и необычные действующие алфавиты мира: от самых древних, до самого молодого
- Многообразие вкусов и традиций: хлеб как символ гостеприимства
Традиционные хлебные изделия народов Центральной Азии
- Что нужно знать о растительных маслах?
Растительные масла: кладезь пользы или источник вреда?
- Рецепты фруктовых и ягодных чаев, которые не просто согреют, но и принесут пользу здоровью:
Польза и удовольствие: какой чай пить зимой
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