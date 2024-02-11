Топ – 8: обзор статей Turkmenportal за январь 2024

Turkmenportal представляет подборку статей за январь.

Мир моды динамичен: тренды стремительно меняются, и то, что было актуально вчера, может стать антитрендом уже завтра:

Антитренды 2024: что вышло из моды

Выбор подарка для человека, у которого всё есть – задача не из простых. Но не стоит унывать!

40 идей: что подарить человеку, у которого всё есть

В поисках счастья:

Как распознать счастливого человека

Памятники, бросающие вызов обыденности:

Самые необычные памятники и скульптуры мира: люди, животные и предметы

Разнообразие письменности:

Красивые и необычные действующие алфавиты мира: от самых древних, до самого молодого

Многообразие вкусов и традиций: хлеб как символ гостеприимства

Традиционные хлебные изделия народов Центральной Азии

Что нужно знать о растительных маслах?

Растительные масла: кладезь пользы или источник вреда?

Рецепты фруктовых и ягодных чаев, которые не просто согреют, но и принесут пользу здоровью:

Польза и удовольствие: какой чай пить зимой

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