Санаторий «Аваза» приглашает отдыхающих

В зимние месяцы санаторий «Аваза», расположенный в одноимённой Национальной туристической зоне, также радушно принимает отдыхающих, как и в летний сезон.

Природная среда Каспийского побережья создаёт хорошие условия для отдыха, лечения и реабилитации.

Квалифицированные специалисты оказывают различные лечебно-реабилитационные услуги гражданам, восстанавливающим свое здоровье. Здесь диагностируют и лечат заболевания дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы.

В СПА-центре предлагаются такие услуги, как аэротерапия, галотерапия, талассотерапия, акотерапия, морское лечение, а также лечение минеральными водами, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Полезные элементы морской и минеральной воды в комбинации с приморским климатом содействуют быстрому восстановлению организма человека, повышению его иммунитета, сопротивляемости инфекционным заболеваниям.

К услугам граждан предлагаются также спортивные площадки для активного отдыха.