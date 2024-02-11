ПРООН и Минфин Туркменистана начинают третью фазу проекта по реализации ЦУР

Программа развития ООН и Министерство финансов и экономики Туркменистана подписали новый двухлетний проект: «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза 3».

Ожидается, что новый проект будет способствовать устойчивому развитию путем укрепления потенциала Министерства финансов и экономики Туркменистана как государственного органа, ответственного за реализацию финансирования ЦУР, формулирование и реализацию единой экономической политики, стратегий и ключевых социально-экономических мер для достижения ЦУР в стране.

Также, в рамках усилий по содействию присоединению Туркменистана к ВТО, ПРООН планирует оказать экспертную поддержку вместе с международными и национальными специалистами, охватывая вопросы услуг и инвестиций, доступа к банковским и финансовым рынкам, а также анализа налогового законодательства с учетом требований ВТО.

Подписание проекта состоялось после заседания Кабинета Министров Туркменистана. Во время заседания Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил успешную реализацию и хорошие результаты первой и второй фаз проекта «Платформа для реализации Целей устойчивого развития» и одобрил продолжение проекта — третью фазу, которая будет реализована в 2024-2025 годах в тесном сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане.

Совместный проект «Платформа для реализации Целей устойчивого развития» между ПРООН и Министерством финансов и экономики Туркменистана был запущен в 2018 году.

За время своей реализации проект достиг значительных успехов, что послужило основанием для предложения о начале его второго и третьего этапов.

Третья фаза проекта будет сосредоточена на мониторинге прогресса в достижении ЦУР, изучении международной практики финансирования устойчивого развития и принятии мер по подготовке к вступлению в ВТО.