Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в руководстве министерства сельского хозяйства

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета Министров произвёл кадровые изменения в руководстве Министерства сельского хозяйства Туркменистана, сообщила сегодня газета «Нейтральный Туркменистан».

Указом главы государства Назармырат Назармырадов освобожден от должности министра сельского хозяйства Туркменистана «в связи с переходом на другую работу».

Новым руководителем Министерства сельского хозяйства Президент Туркменистана назначил Четиева Чарыяра Пуриевича, освободив его от должности заместителя министра.

Чарыяр Четиев родился в 1986 году в городе Ашхабад. В 2012 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова. По специальности – инженер по землеустройству.

После окончания вуза в 2012–2016 годах работал на различных должностях в службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства.

С 2016 года по 2019 год – главный специалист структурного подразделения Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

В период 2019–2022 годов работал на различных должностях в структурных подразделениях Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

В 2022–2023 годах – замес­титель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды по земельным ресурсам.

В сентябре 2023 года – начальник отдела службы земельных ресурсов Министерства сельского хозяйства.

С конца сентября 2023 года работал на должности заместителя министра сельского хозяйства по земельным ресурсам.