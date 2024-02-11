Итоги расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана по итогам 2023 года

9 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, в ходе которого были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и определены приоритеты на текущий год. В частности, были затронуты такие темы, как кадровая политика, реформы в сельском хозяйстве, развитие промышленности и энергетики, инфраструктурные проекты, работа транспортного комплекса, сфер культуры, науки и образования. Также обсуждались вопросы международного сотрудничества и законотворческой деятельности.

Документы, подписанные главой государства

Указ о реорганизации Министерства сельского хозяйства Туркменистана, согласно которому за счет отделения от Минсельхоза будут созданы Государственное объединение Türkmengallaönümleri, Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, Государственный концерн Türkmenpagta и Государственное объединение Türkmenobahyzmat.

Распоряжение об объявлении выговора хякиму Копетдагского этрапа города Ашхабад Хыдырову Ровшену Сапаргулыевичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в этрапе недостатки в работе по поддержанию чистоты и благоустройству.

Постановление об утверждении Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году.

Постановление об утверждении Плана районирования сельскохозяйственных культур по велаятам в 2024 году.

Постановление, предписывающее профильным учреждениям предпринять меры для наращивания объемов производства хлопка в стране.

Постановление о масштабной озеленительной акции, в рамках которой в 2024 году в стране будет высажено 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

Постановление, предписающее Государственному концерну Türkmenpagta и хякимликам велаятов обеспечить в 2024 году производство 2 тысяч 100 тонн коконов шелкопряда.

Постановление о повышении государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок в целях стимулирования труда производителей сельскохозяйственной продукции.

Распоряжение, утвердившее итоги конкурса среди этрапов и городов с правами этрапов по результатам 2023 года. Победителем конкурса стал этрап Ак бугдай Ахалского велаята, добившийся наивысших показателей в социальной, экономической и культурной сферах. Этрап награждён денежной премией в размере 1 миллиона долларов США.

Распоряжение об объявлении конкурса среди этрапов велаятов и городов с правами этрапа, а также этрапов города Ашхабада в 2024 году.

Кадровые решения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также подписал ряд указов о кадровых назначениях. Изменения коснулись министерств, ведомств, объединений и хякимликов.

Назначения на уровне министерств

Министром строительства и архитектуры назначен Гелдиев Абдулла Мухамметгелдиевич, ранее занимавший пост заместителя министра строительства и архитектуры Туркменистана. Орунов Гуванч Довлетмаммедович был освобожден от должности министра строительства и архитектуры в связи с переходом на другую работу.

Министром образования Туркменистана назначена Ораздурдыева Байрамгуль Мотыевна, ранее занимавшая должность ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Атаева Гурбангуль Какалыевная освобождена от должности министра образования Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана назначен Маммедов Мырат Акмырадович, ранее занимавший пост замминистра здравоохранения и медпромышленности. Германов Атагелди Какадурдыевич освобожден от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Министром сельского хозяйства Туркменистана назначен Четиев Чарыяр Пуриевич, ранее занимавший пост замминистра сельского хозяйства. Назармырадов Назармырат Гелдимырадович освобожден от должности министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу.

Назначения на уровне ведомств и объединений

Председателем Туркменской государственной издательской службы Туркменистана назначен Чарыев Махмут Оразгелдиевич, ранее занимавший должность заместителя председателя данной службы. Худайбердиев Акмырат Розыдурдыевич освобожден от должности председателя Туркменской государственной издательской службы в связи с выходом на пенсию.

Председателем Государственного объединения Türkmengallaönümleri назначен Овезлиев Мулькаман Гулнепесович, ранее занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства Туркменистана.

Председателем Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана назначен Атаев Бегмырат Гурбангелдиевич, ранее занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства Туркменистана.

Председателем Государственного объединения Türkmenobahyzmat назначен Бердиниязов Нурмухаммет Арсланович.

Заместителем председателя Государственного концерна Türkmenhimiýa назначен Дурдыев Атамырат Халмырадович.

Назначения на уровне хякимликов

Хякимом Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад назначен Ишанов Ровшен Оразмырадович, ранее занимавший должность заместителя хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада. Селимов Соенчназар Нурназарович освобожден от должности хякима Беркарарлыкского этрапа в связи с переходом на другую работу.

Арамов Абдымухаммет Бегмырадович освобожден от должности хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабад, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.

Хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята назначен Чопанов Сердар Бегенчмухамедович, ранее занимавший должность заместителя хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Хякимом Берекетского этрапа Балканского велаята назначен Овезов Ашырмырат Мусакович, ранее занимавший должность заместителя хякима Берекетского этрапа Балканского велаята. Гылыджов Нурахмет Комекович освобожден от должности хякима Берекетского этрапа Балканского велаята, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Хякимом этрапа Туркменбаши Балканского велаята назначен Мергенов Мейлис Мергенович. Куренов Курен Дурдымаммедович освобожден от должности хякима этрапа Туркменбаши Балканского велаята, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Хякимом Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята назначен Сапармырадов Велмырат Ягшымырадович, ранее занимавший пост заместителя хякима Дашогузского велаята. Аннамурадов Довлетгелди Меретгелдиевич освобожден от должности хякима Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Хякимом Акдепинского этрапа Дашогузского велаята назначен Говшудов Ягшыгелди Эсенович. Аннаев Шыхмырат Эсенович освобожден от должности хякима Акдепинского этрапа Дашогузского велаята в связи с переходом на другую работу.

Хякимом Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята назначен Ачылов Эркин Янгыбаевич, ранее занимавший пост заместителя хякима Саятского этрапа Лебапского велаята. Эркаев Мурат Овлякулович освобожден от должности хякима Ходжамбазского этрапа, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Хякимом Чарджевского этрапа Лебапского велаята назначен Сейидов Астаноглы Куллыевич. Розыев Атаджан Джораевич освобожден от должности хякима Чарджевского этрапа, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Заместителем хякима Дашогузского велаята назначен Аннаев Шыхмырат Эсенович.

Заместителем хякима города Мары Марыйского велаята назначен Бяшимов Артык Чарыевич. Кыясов Гурбанмырат Шамырадович освобождён от должности заместителя хякима города Мары, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Заместителем хякима Марыйского этрапа Марыйского велаята назначен Аманмырадов Максат Какабаевич. Атаев Бегенчмухаммет Мухаммедаманович освобождён от должности заместителя хякима Марыйского этрапа, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Заместителем хякима Иолотанского этрапа Марыйского велаята назначен Мамиев Мухамметдурды Рахматуллаевич.

Ключевые показатели за 2023 год

Рост ВВП Туркменистана составил 6,3% – на 2% в строительстве, 8,4% в транспортно-коммуникационном секторе, 12,8% в торговле, 4,4% в сельском хозяйстве, 5,1% в сфере услуг.

Добыча природного газа за год составила 80 618,7 млн кубометров.

Добыча нефти составила 8 млн 316 тыс. тонн.

Выпуск продукции по стране вырос на 7,8%.

Объем торговли вырос на 10,9%.

Размеры заработной платы выросли на 9,9%.

Исполнение доходной части Госбюджета составило 109,4%, а расходной – 99,8% по состоянию на 1 января 2024 года.

Объем инвестиций на развитие национальной экономики вырос на 7,5% и составил 18,3% в соотношении к ВВП.

Объем грузоперевозок вырос 3,8%, пассажироперевозок – на 16,1%.

Объем оказания услуг связи вырос на 11,5%.

Объем производства предприятий текстильной промышленности вырос на 7,2%.

Зафиксирован рост объемов производства:

нефтяного битума на 30,1%,

сжиженного газа на 1,1%,

керосина на 0,6%,

листового стекла на 15,6%,

цемента на 0,8%,

шёлка-сырца на 17,1%,

швейных и трикотажных изделий на 8,9%,

колбасной продукции на 7,7%,

молочных продуктов на 1,7%,

консервированных фруктов и овощей на 5,5%,

сливочного масла на 6,8%,

овощной продукции на 9,4%,

бахчевых на 4%,

ягод и фруктов на 1,1%,

картофеля на 5,5%,

мяса на 0,8%.

Объекты, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024 году

В городе Ашхабад:

водоочистное сооружение мощностью 150 тысяч кубометров питьевой воды,

культурный центр Dokmaçylar,

новый памятник Махтумкули Фраги и культурно-парковый комплекс,

13 современных жилых домов в жилом массиве Парахат-7,

Международный лечебно-реабилитационный центр,

Международный научно-клинический центр физиологии.

В Ахалском велаяте:

2-я очередь цементного завода в Бахерденском этрапе,

современные сёла в генгешлике Öňaldy этрапа Ак бугдай и генгешлике Gowşut Каахкинского этрапа.

В Балканском велаяте:

автомобильный мост через залив Гарабогазгол,

Международный аэровокзальный комплекс в посёлке Джебел.

В Лебапском велаяте:

2-я очередь цементного завода в Койтендагском этрапе.

В Марыйском велаяте:

новое административное здание Санитарно-эпидемиологической службы,

участок Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

Программа социально-экономического развития

В ходе расширенного заседания Кабинета Министров Президент Сердар Бердымухамедов утвердил Программу социально-экономического развития Туркменистана на 2024 год. Программа предусматривает:

сохранение роста ВВП на уровне 6,3 процента,

создание около 3000 рабочих мест за счет строительства новых предприятий,

увеличение объемов внешнеторгового оборота до $20,7 млрд,

повышение доли частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) до 71,4%,

повышение доходов населения за счёт роста на 10% размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий студентов,

улучшение социально-бытового уровня жизни граждан Туркменистана.

Для реализации намеченных планов в экономику будет направлено 38,5 млрд манатов инвестиций из всех источников финансирования.

Реорганизация Министерства сельского хозяйства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о реорганизации Министерства сельского хозяйства страны. Согласно документу, из Минсельхоза выделены пять новых государственных структур:

Государственное объединение Türkmengallaönümleri,

Государственное объединение пищевой промышленности,

Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности,

Государственный концерн Türkmenpagta,

Государственное объединение Türkmenobahyzmat.

Новые структуры станут правопреемниками Министерства сельского хозяйства по соответствующим отраслям. Реформа направлена на улучшение управления сельским хозяйством Туркменистана.

Основные тезисы из выступления Президента Туркменистана на расширенном заседании Кабинета Министров

В 2023 году в Туркменистане создано в целом 12 тысяч 274 новых рабочих места. Объем экспорта произведенной в стране продукции достиг 11,4 миллиарда американских долларов.

В прошлом году за счёт всех источников финансирования было открыто 78 объектов производственного и социального назначения, сдано в эксплуатацию 1 миллион 897 тысяч квадратных метров жилья. Тысячи семей справили новоселье.

В минувшем году в торжественной обстановке был открыть «умный» город Аркадаг. Были введены в строй высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Мары – Ахал, две газотурбинные установки на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также десятки новых предприятий в различных сферах.

Последовательно растет авторитет Туркменистана на международной арене. Неуклонно развивается сотрудничество с Организацией Объединенных Наций. В минувшем году Генеральной Ассамблеей ООН единогласно приняты резолюции на основе инициатив Туркменистана.

В 2024 году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома, общей площадью 430 тысяч квадратных метров, общеобразовательные учреждения на 5360 мест, дошкольные учреждения на 1200 мест.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений.

Следует должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне мероприятий особой значимости и знаменательных дат, в том числе 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

«Твёрдо уверен в том, что вместе с народом мы сплочённым самоотверженным трудом достигнем всех намеченных на 2024 год целей и рубежей!», – сказал Президент Туркменистана.

ТЭК

Нефтеперерабатывающие заводы Туркменистана перевыполнили планы по переработке нефти и производству нефтепродуктов; перевыполнен также план по добыче и экспорту природного газа. Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить стабильные поставки газа потребителям, привлечь иностранные компании к освоению шельфа Каспия и строительству газопровода ТАПИ.

Среди приоритетов развития ТЭК глава государства выделил наращивание добычи углеводородов, модернизацию НПЗ, разведку новых месторождений, поиск полезных ископаемых. Особое внимание следует уделить повышению квалификации кадров, внедрению цифровых технологий и охране окружающей среды, сказал Президент Туркменистана.

Строительно-промышленный комплекс

За 2023 год планы по строительству и производству перевыполнили Министерство строительства и архитектуры, Министерство промышленности и строительного производства, Министерство энергетики, Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог и хякимлик Ашхабада. Госконцерн «Туркменхимия» произвел продукции на 2,3 млрд манатов. Были введены в эксплуатацию 1-я очередь города Аркадаг, объекты Академии госслужбы и НИИ сейсмостойкого строительства, жилые дома в Ашхабаде и регионах, а также 22 школы и 16 детсадов в разных частях Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов поставил перед руководительским корпусом задачи по наращиванию производства электроэнергии, строительству новых электростанций и улучшению энергосетей для обеспечения потребителей. Также было дано указание модернизировать газотурбинные объекты, развивать «зеленую» энергетику и солнечные электростанции. Также поставлены цели по увеличению производства стройматериалов, модернизации химических предприятий и созданию новых производств. Поручено продолжить строительство промышленных, социальных, культурных объектов и жилья, укреплять базу для возведения и реконструкции автомагистралей по мировым стандартам.

Транспортно-коммуникационный комплекс

По итогам работы транспортно-коммуникационного комплекса за 2023 год темпы роста работ и услуг составили 121%. Отмечен рост грузоперевозок на 3,5%, пассажирских – на 5,7%, при этом наибольшая динамика зафиксирована в авиаотрасли.

Президент Сердар Бердымухамедов определил приоритетные задачи дальнейшего развития отрасли: расширение транзитных коридоров, наращивание объемов грузопассажирских перевозок, модернизация железных дорог, обновление автопарка. Также требуется развитие аэропортов, открытие новых международных авиамаршрутов, расширение услуг морских портов и модернизация телекоммуникаций, сказал глава государства.

Культура и СМИ

В 2023 году был организован целый ряд культурных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и открытию новых объектов – международные конференции, фестивали в сферах туризма, театра и кино, концерты, презентации книг. Также прошли традиционные Недели культуры Туркменистана и тюркоязычных стран, Дни культуры за рубежом, посвященные 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Были утверждены новые нормативные акты, призванные содействовать развитию сферы культуры. В СМИ освещалась деятельность театров, библиотек, а также ход реализации государственных программ по развитию культуры и цифровой экономики.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил активизировать подготовку к предстоящему празднованию 300-летия Махтумкули Фраги и объявлению Анау культурной столицей тюркского мира. Глава государства также определил задачи по дальнейшему развитию профильной сферы, изучению и популяризации культурного наследия, созданию телепередач и театральных постановок для интеллектуального и нравственного развития молодежи.

Образование здравоохранение и спорт

В 2023 году в Туркменистане продолжались реформы образования, направленные на воспитание высокоинтеллектуальной молодежи и модернизацию учебного процесса. Учащиеся и студенты завоевали 826 медалей на международных состязаниях. Были открыты новые учебные заведения, построены детские сады и школы. Ряд вузов получил международные сертификаты и открыл кафедры ЮНЕСКО.

В сфере науки разрабатывались инновационные технологии, проводились конференции, в том числе посвященные 300-летию Махтумкули. В здравоохранении внедрялись новые методы диагностики и лечения, начато строительство новых медицинских центров. При содействии Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова оказана помощь детям.

В Ашхабаде успешно был проведен чемпионат мира по курашу. В общей сложности туркменские спортсмены завоевали 812 медалей на различных международных соревнованиях.

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе заседания определил задачи по совершенствованию системы образования, обновлению учебных планов и программ, повышению квалификации преподавателей. Также требуется продолжить работу по укреплению здоровья населения, профилактике заболеваний, развитию фармацевтической отрасли и массового спорта, сказал глава государства.

Развитие регионов

За 2023 год в Ахалском велаяте введены в строй 8 крупных объектов, ведутся сезонные полевые работы. В Балканском велаяте сданы в эксплуатацию 4 объекта, в настоящее время идет подготовка к весеннему севу и работы на полях. В Дашогузе завершено строительство спортивных и административных зданий, жилых домов.

В Лебапском велаяте велась реконструкция и строительство объектов в рамках Национальной программы по улучшению бытовых условий сельского населения. В Марыйском велаяте были введены в строй объекты в селах, в том числе жилье для граждан, особо нуждающихся в опеке.

Внешняя политика

В 2023 году Туркменистан продолжил активную внешнеполитическую деятельность, направленную на укрепление мира и безопасности, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира. Президент Сердар Бердымухамедов совершил 18 зарубежных визитов, а также принял участие в ряде международных форумов и саммитов. В свою очередь, Туркменистан посетили делегации из многих стран мира.

В рамках этих визитов и встреч были подписаны 257 международных документов, а также достигнуты договоренности о реализации совместных проектов в различных областях. Особое внимание было уделено вопросам энергетики, транспорта, экологии, продовольственной безопасности, а также привлечению инвестиций в туркменскую экономику.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил МИД обеспечить высокий уровень подготовки и проведения международных мероприятий на 2024 год, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Деятельность парламента

В 2023 году Меджлис Туркменистана провел активную работу по совершенствованию законодательства страны и развитию международного сотрудничества. За год было проведено 5 заседаний парламента, принято 49 Законов Туркменистана и 52 постановления Меджлиса. Ряд действующих законов был обновлен в соответствии с требованиями времени.

В целях совершенствования законотворческой деятельности и правового обеспечения государственных программ в Туркменистане были организованы семинары с участием специалистов ООН и других международных организаций.

Президент Сердар Бердымухамедов дал высокую оценку работе Меджлиса, отметив, что принятые в 2023 году законы будут способствовать дальнейшему процветанию страны и обеспечению благополучной жизни туркменского народа.