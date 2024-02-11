Главные новости Туркменистана на 10 февраля – Turkmenportal

Президент Сердар Бердымухамедов провёл расширенное заседание Кабинета Министров, этрап Ак бугдай объявлен лучшим в Туркменистане по итогам 2023 года, опубликован перечень иностранных вузов на 2024 год, дипломы которых признаются в Туркменистане и другие новости

Туркменистан

1. Президент Сердар Бердымухамедов провёл расширенное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работ отраслей экономики за 2023 год, заслушаны отчёты вице-премьеров, ряда руководителей министерств, хякимов велаятов. На повестку дня также вынесены перспективные задачи социально-экономического развития государства на текущий год и кадровые вопросы.

2. На расширенном заседании Правительства Туркменистана были объявлены результаты традиционного ежегодного конкурса на определение лучшего этрапа страны. Победителем конкурса 2023 года признан этрап Ак Бугдай Ахалского велаята. Глава государства подписал распоряжение о награждении хякимлика этрапа Ак Бугдай денежной премией в размере 1 миллиона долларов США.

3. Министерство образования Туркменистана опубликовало на официальном сайте обновленные мировые рейтинги вузов на 2024 год, дипломы которых будут признаваться в стране и подлежать нострификации. В частности, в Туркменистане будут признаваться документы вузов, вошедших в Международный рейтинг университетов Москвы, Мировой рейтинг университетов 2024, Мировой рейтинг университетов QS 2024, Академический рейтинг университетов мира 2024 года.

4. Президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета Министров произвёл кадровые изменения в руководстве Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Министерства сельского хозяйства Туркменистана, Министерства строительства и архитектуры Туркменистана и Государственной издательской службы.

5. В преддверии выборов Президента России посольство РФ в Ашхабаде согласовало с туркменской стороной открытие пяти избирательных участков в крупнейших городах Туркменистана. Избирательные участки планируется открыты в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабате, Мары и Дашогузе. Выборы Президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет длиться три дня: 15, 16 и 17 марта.

В мире

6. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которое рекомендует носить маски в общественных местах. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, корью и другими респираторными вирусными инфекциями.

7. В честь празднования Китайского Нового года торговый центр Гонконга стал домом для грандиозной инсталляции – гигантского дракона, целиком созданного из воздушных шаров. Его длина достигает 41,77 метра, что официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Новости спорта

8. Туркменская штангистка Анамджан Рустамова завоевала бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 81 кг на проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по тяжелой атлетике. В упражнении рывок Рустамова подняла 105 кг. К сожалению, в толчке Анамджан не смогла реализовать ни одной успешной попытки, что лишило её шансов побороться за медали в сумме двоеборья. Чемпионат Азии стартовал в Ташкенте 3 февраля и продлится по 10 февраля.

9. Звезда гонконгского футбола, нападающий клуба «Китчи» и сборной Туркменистана Руслан Мингазов дал большое интервью гонконгскому изданию OneTwo, в котором поделился историей своей футбольной карьеры. Он рассказал о детстве в Туркменистане, первых шагах в профессиональном спорте, выступлениях в Европе и переезде в Гонконг. Полную версию интервью можно прочитать на сайте Turkmenportal.