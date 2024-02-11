В Туркменистане подведены итоги работы отраслей торговли и легкой промышленности за 2023 год

В Туркменистане в ходе расширенного заседания Кабинета Министров были подведены итоги работы министерств и ведомств торгового и текстильного комплексов, а также предпринимательского сектора за 2023 год, передает TDH.

Как доложил вице-премьер Батыр Атдаев, по Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сопоставлении с 2022 годом рост объёма товарооборота составил 101,8%, производства продукции – 102,9%.

В 2023 году объём продукции, выпущенной предприятиями Министерства текстильной промышленности, в том числе тканей, равен 107,2%, швейных и трикотажных изделий – 104,2%, кожаных изделий – 100%.

План по производству ковровой продукции по Государственному объединению «Турменхалы» выполнен на уровне 104%.

Государственной товарно-сырьевой биржей за прошлый год проведено 300 торгов, на которых зарегистрировано 30 тысяч 630 договоров.

Темп роста по работам, осуществлённым Торгово-промышленной палатой, за отчётный период составил 104,7%. Проведено 28 выставок и 87 конференций.

По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за 2023 год достиг 111,7%, промышленных товаров – 106,7%.

Резюмируя отчёт, Президент Туркменистана указал на необходимость принятия комплексных мер по повышению мощностей, модернизации текстильной индустрии, реализации новых видов текстильной продукции на внутреннем рынке и её экспорту.

В числе первоочередных задач были определены дальнейшее развитие ручного ковроделия, увеличение ассортимента производимых ковровых изделий, а также работа по возрождению древних изысканных туркменских гёлей.

Вместе с тем глава государства указал, что следует обеспечить доступность цен на внутренних рынках на товары народного потребления, широкое освещение осуществляемых в стране социально-экономических преобразований, привлечение инвестиций в отрасли национальной экономики.