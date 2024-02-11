Бельгийские парикмахеры за гендерное равенство в цене стрижки

Федерация парикмахеров Бельгии выступила с инициативой отмены гендерного дисбаланса в стоимости стрижек. Об этом пишет euro-pulse.ru.

В настоящий момент женщины, как правило, платят за парикмахерские услуги значительно больше, чем мужчины, даже при одинаковом объеме работы. Хотя некоторые бельгийские салоны уже ввели общие цены, это скорее исключение, чем правило.

Федерация, не имея возможности законодательно обязать парикмахеров к единой ценовой политике, предлагает добровольные рекомендации.

В основе новой системы лежит почасовая оплата труда парикмахера, рекомендуемая ставка – 1,30 евро за минуту.

Таким образом, итоговая стоимость стрижки будет зависеть исключительно от времени, затраченного на ее выполнение, а не от пола клиента.