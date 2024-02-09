Эксперты моды назвали прозрачные юбки главным трендом весны и лета 2024

Журнал Vogue назвал прозрачные юбки одним из главных трендов нового сезона. Стилисты рекомендуют носить их как днем, так и вечером. Об этом сообщает gazeta.ru.

«Так бренд Altuzarra придал прозрачной юбке-карандаш женственности с помощью мягкого свитера с высоким горлом и сумки через плечо. Если вам кажется, что это чересчур романтично, удвойте количество слоев одежды и дополните ее курткой-бомбером и массивным ремнем, как у Louis Vuitton», – пишет источник.

Также образы с прозрачной юбкой были представлены на показах брендов Gucci, Chanel и Alexander McQueen.