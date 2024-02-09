Туркменский футболист Муса Нурназаров может продолжить карьеру в чемпионате Таджикистана

25-летний футболист из Туркменистана Муса Нурназаров находится на просмотре в клубе «Равшан» из Куляба, выступающем в Высшей лиге Таджикистана.

В настоящее время полузащитник тренируется с командой и может продолжить карьеру в чемпионате Таджикистана.

На профессиональном уровне Нурназаров дебютировал в составе клуба «Шагадам». В прошлом сезоне он выступал за «Мерв», в составе которого сыграл 2 матча в квалификации и 5 матчей на групповом этапе Кубка АФК-2023/24.

В интервью изданию Turkmenportal пресс-служба «Равшана» отметила, что футболист проходит просмотр и демонстрирует хорошую игру на своей позиции.