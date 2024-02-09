Туркменский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Азии в Ташкенте

20-летний туркменский спортсмен Гайгысыз Тораев завоевал две бронзовые медали – в толчке и сумме двоеборья – в весовой категории до 81 кг на проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по тяжелой атлетике.

В упражнении рывок Тораев поднял штангу весом 148 кг, а в толчке – 189 кг. Его сумма в двоеборье составила 337 кг.

Серебряную медаль получил казахстанец Александр Уваров с результатом 343 кг. Золото досталось атлету из КНДР Ри Чон Сонгу, поднявшему в сумме 369 кг.

Отметим, что Тораев является серебряным призером юниорского чемпионата мира-2023 в Гвадалахаре (Мексика) и юниорского первенства Азии-2023 в Дели (Индия). В настоящее время Гайгысыз выступает под руководством главного тренера сборной Туркменистана Мансура Реджепова.

В интервью изданию Turkmenportal спортсмен прокомментировал, что рассчитывал на более высокий результат. Тораев добавил, что приложит все усилия, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже-2024 через чемпионат мира, который пройдет с 31 марта по 11 апреля в Таиланде.