Туркменские специалисты приняли участие в тренинге «Освидетельствование судов в эксплуатации»

Специалисты Администрации государственного надзора за судоходством в Туркменистане приняли участие в тренинге «Освидетельствование судов в эксплуатации», который был организован в городе Актау, Казахстан.

Тренинг проводился с 28 января по 3 февраля при содействии Классификационного общества «Bureau Veritas Marine & Offshore sas» (BV квалификационное общество). Туркменские специалисты принимали участие на основе «Соглашения о предоставлении полномочий на выполнение услуг по освидетельствованию судов, зарегистрированных в Туркменистане».

В ходе обучения участники прошли занятия по основным требованиям по обеспечению безопасного мореплавания судов и предотвращению загрязнения окружающей среды в соответствии с международными стандартами.

По итогам обучения туркменским специалистам были вручены соответствующие сертификаты, сообщается на сайте Агентства «Туркменские морские и речные пути».