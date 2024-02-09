Состоялся ввод в проект по укреплению потенциала Туркменистана в соблюдении Парижского соглашения

На днях в Ашхабаде прошел вводный семинар по проекту «Укрепление потенциала Туркменистана по соблюдению Расширенной структуры прозрачности в рамках Парижского соглашения».

Проект одобрен Секретариатом Глобального экологического Фонда на основе концепции, представленной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Правительством Туркменистана.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», национальный консультант ФАО Назар Аллабердиев выступил на семинаре с презентацией национальных стратегий и инициатив в сфере преодоления последствий изменения климата в Туркменистане и обязательств в рамках Парижского соглашения.

Участники семинара обсудили последующие шаги в рамках реализации проекта, вопросы потенциальной синергии с другими инициативами по доступности и обмену информацией в регионе.