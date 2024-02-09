По данным статистики, в Турции есть деревни с населением по 1 человеку

Согласно данным Турецкого института статистики (Türkstat), в 2023 году, знаменательном году 100-летия Турецкой Республики, население страны выросло на 92 824 человека по сравнению с предыдущим годом и достигло 85 372 377 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.

Но среди этих миллионов есть и совсем крошечные населенные пункты. Три деревни в Турции оказались настолько малолюдными, что в каждой из них живет всего один человек.

«Каялыбаг в центральном районе Битлиса, Чаттепе в Курталанском районе Сиирта и Агачюрду в Гючлюконакском районе Ширнака были отмечены как места с наименьшим числом жителей – по 1 человеку», – пишет издание.

Есть и другие деревеньки, где число жителей ненамного больше: