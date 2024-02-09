Онлайн-встреча прошла между ИМО МИД Туркменистана и Казанским федеральным университетом

Вчера в формате видеоконференции состоялась ознакомительная встреча между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

Как сообщается на сайте ИМО МИД, в конференции приняли участие руководители и представители данных высших учебных заведений.

В начале встречи вузы ознакомились с научной и образовательной деятельностью друг друга. Далее в ходе мероприятия стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах совместной организации будущих семинаров, проведения исследований и научных разработок, в том числе, создания учебников и учебных пособий, обмена учебными программами, а также взаимными приглашениями к участию в академических мероприятиях, отмечает источник.