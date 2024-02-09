Названы даты магнитных бурь в марте 2024 года

В марте нас ждёт калейдоскоп магнитных бурь, от слабых до сильных. Это может сказаться на самочувствии и работе техники, пишет Mail.ru.

3-4 марта: слабая буря, которую могут ощутить люди с ослабленным здоровьем. Возможна усталость и снижение аппетита.

9-10 марта: самая сильная буря месяца. Берегите себя: снизьте нагрузки, пейте больше воды и избегайте людных мест.

15-16 марта: буря средней интенсивности. Будьте внимательны к своему самочувствию, держите под рукой необходимые лекарства.

21-22 марта: снова слабая буря, возможны проблемы со сном и потеря сил.

27-28 марта: магнитная буря средней силы. Остерегайтесь головных болей, перепадов давления и плохого самочувствия.