В Швейцарии хакеры взломали 3 миллиона зубных щеток

В Швейцарии хакеры взломали 3 миллиона «умных» зубных щеток, подключенных к интернету. Злоумышленники использовали уязвимость в ПО щеток для DDoS-атаки на швейцарскую компанию. Об этом сообщает octagon.media со ссылкой на Tom’s Hardware.

По информации СМИ, злоумышленники с помощью щёток подключились к маршрутизаторам, камерам наблюдения, стиральным машинам и другим устройствам пользователей. Ущерб от атаки оценивается в миллионы евро.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям регулярно обновлять программное обеспечение и прошивки устройств.