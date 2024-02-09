В туристических центрах Узбекистана создадут «золотые ряды»

В туристических центрах Узбекистана будут созданы «золотые ряды», следует из указа Президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованного в базе национального законодательства lex.uz. Об этом сообщает «АиФ».

Торговые ряды будут предлагать туристам широкий выбор ювелирных изделий и мерных слитков золота, произведенных в Узбекистане.

Золотые слитки весом от 10 граммов до 1 килограмма станут доступны для покупки в 12 регионах страны.

Узбекистан, являясь одним из мировых лидеров по добыче золота, ежегодно производит около 100 тонн драгоценного металла.