Французский институт в Ашхабаде приглашает на просмотр фильма «Человек в подвале»

Французский институт в Ашхабаде приглашает на просмотр драмы L’Homme de la cave («Человек в подвале»), который состоится 10 февраля в 14:00.

Показ фильма будет сопровождаться русскими субтитрами.

Французский фильм «Человек в подвале» был снят в 2021 году в жанре драмы. По сюжету Саймон и Елена решают продать подвал в своем доме. У человека, который его покупает, тяжелое прошлое, и жизнь пары переворачивается с ног на голову.