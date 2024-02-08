Французский институт в Ашхабаде объявил о весенней сессии экзаменов DELF/DALF 2024

Весенняя сессия экзаменов по французскому языку DELF/DALF 2024 состоится с 1 по 5 апреля. Об этом сообщает Французский институт в Ашхабаде.

Подготовительные курсы будут организованы с 2 по 31 марта, при условии достаточного количества записавшихся:

2 урока по 2 часа в неделю для взрослых;

2 урока по 1,5 часа в неделю для подростков.

Можно записаться и оплатить за:

подготовительные курсы до 26 февраля;

экзамены до 15 марта.

Запись и оплата осуществляется с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00.

Для записи на экзамены, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт или свидетельство о рождении).

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