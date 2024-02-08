Туркменистан принял участие в сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин

В Женеве начала работу 87-я сессия Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

2 февраля в сессии приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой. На сессии был рассмотрен шестой периодический доклад Туркменистана о выполнении положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, передает издание Vestiabad.ru.

В своих выступлениях делегация Туркменистана предоставила информацию о позитивных изменениях в политической, экономической, правовой и социально-культурной сферах за период 2018-2023 годы. Эти изменения позволили значительно продвинуться в решении ряда вопросов, обозначенных в ходе пятого цикла обзора в 2018 году.

Сессия Комитета CEDAW продлится до 16 февраля 2024 года.