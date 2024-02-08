Туркменистан и УВКПЧ ООН обсудили вопросы сотрудничества

В Женеве состоялась встреча между постоянным представителем Туркменистана при Отделении ООН Вепа Хаджиевым и верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

На встрече туркменская сторона подчеркнула, что ООН является приоритетным партнером Туркменистана, который привержен ценностям и принципам Организации Объединенных Наций. Поэтому Туркменистан считает важным поддерживать тесные контакты с Управлением Верховного комиссара по правам человека, передает сетевое издание Vestiabad.ru.

В этом контексте, особо отмечена роль Регионального отделения УВКПЧ для Центральной Азии, созданного в 2008 году в Бишкеке (Кыргызстан).

В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул важность сотрудничества в регионе ЦА в контексте защиты основных прав человека. Он отметил стремление УВПЧ ООН обеспечивать защиту прав человека для всех, расширять возможности для реализации этих прав и помогать ответственным лицам в достижении этой цели. Также важно укреплять потенциал гражданского общества для эффективного использования программ ООН в сфере прав человека.

В завершение встречи стороны договорились продолжать расширять двустороннее сотрудничество между Туркменистаном и УВКПЧ ООН.