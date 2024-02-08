Туркменистан в числе первых оказал братскую помощь народу Кыргызстана

Посол Кыргызстана Азизбек Мадмаров на брифинге в Ашхабаде рассказал, что стремительность, проявленная руководством братского Туркменистана, а также оперативность специалистов ГК «Туркменгаз», железнодорожников и других служб, сыграли весьма важную роль в разрешении чрезвычайной ситуации на главной ТЭЦ Бишкека, передает корреспондент Turkmenportal.

По словам посла, в столице Кыргызстана на основной станции, обеспечивающей теплоснабжение, произошла технологическая авария, приведшая к отключению отопления. На сегодняшний день тепло и горячая вода в дома уже подаются стабильно. В настоящее время изучаются причины сложившейся ситуации.

Исходя из серьезности проблемы в энергетической сфере Кыргызстана, руководство Туркменистана приняло решение безвозмездно направить 2 тысячи тонн сжиженного природного газа в качестве дружественной помощи.

– Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично и от имени кыргызских граждан, оказавшихся в столь сложных условиях, поблагодарить уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за братскую поддержку и помощь, оказанную нашему населению в трудную минуту. Гуманитарный груз очень оперативно и, главное, своевременно был доставлен в Бишкек. Помощь Туркменистана была одной из первых, поступивших в нашу страну. Она уже на месте и используется по назначению. Такая поддержка тем ценнее, что оказывается вовремя, именно тогда, когда нужно, подчеркнул Мадмаров.

– В этом году планируется открытие культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги в Ашхабаде, где будут установлены монументы разным историческим личностям. Обращались ли к вам с туркменской стороны с предложением установить там памятник Чингизу Айтматову?

– Да, этот вопрос мы обсуждали. Мы дали своё согласие. Это была прекрасная идея – в прошлом году Национальный Лидер туркменского народа озвучил это предложение. Я подумал, что это замечательно, это будет способствовать дружбе наших народов, взаимопониманию. Я сказал, что это превосходная идея – там будет памятник Айтматову наравне с другими выдающимися историческими личностями. В прошлом году мы отмечали 95-летие Чингиза Айтматова. Это очень неординарная личность. Его произведения переведены на 178 языков мира. Представляете, издано более 100 миллионов экземпляров. По его произведениям снято около 20 фильмов. Я считаю, что в таких сферах, как культура и гуманитарные связи, мы должны продолжать сотрудничество, сказал дипломат, добавив, что в прошлом году состоялось много взаимных поездок – около 80 представителей культуры и науки Туркменистана побывали в Кыргызстане на различных мероприятиях.

Азизбек Мадмаров также отметил, что в настоящее время туркмено-кыргызстанские отношения активно развиваются благодаря курсу, заданному лидерами обеих стран, наладившими конструктивный диалог. – Очень успешно развивается сотрудничество в энергетической сфере. Постоянно растёт товарооборот, в Кыргызстане большой интерес вызывает туркменская продукция, – сказал посол.

– В принципе, у нас открытый рынок – присутствуют китайские, турецкие, российские, узбекские товары. Я полагаю, туркменская продукция тоже конкурентоспособна, поскольку производится на качественном оборудовании с использованием передовых технологий. Она вполне может успешно конкурировать на рынке Кыргызстана. В прошлом году мы организовали бизнес-форум, где около 80 наших компаний встречались с Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Было заключено более 20 меморандумов о взаимопонимании. С обеих сторон есть большой интерес к сотрудничеству. Я полагаю, эта работа будет продолжена, потенциал у нас хороший, – сказал он.

Также отмечалось, что в этом году между двумя странами намечены визиты на высоком уровне. Планируется активизация работы Межправительственной комиссии.

– Что касается транспортно-транзитного потенциала, то Кыргызстан полностью поддерживает инициативу создания транспортного коридора «Восток-Запад» из Китая через Центральную Азию на Каспий и далее в Европу. Мы заинтересованы в том, чтобы наши соседи использовали транзитные возможности Кыргызстана. Для этого мы расширяем пункт пропуска на границе, ожидаем увеличения грузопотока. Также есть потенциал в сфере авиасообщения. Наши авиационные власти обсуждают возможность запуска регулярных рейсов. Это важно и для развития туризма. Мы приглашали сюда туристические компании, заинтересованные в поездках в Кыргызстан. После этого выросло число желающих посетить нашу страну, – резюмировал посол.

В завершении встречи Азизбек Мадмаров ещё раз поблагодарил туркменский народ, Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа за братскую поддержку и помощь в сложной ситуации.