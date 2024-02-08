Туркменистан в числе первых оказал братскую помощь народу Кыргызстана
Посол Кыргызстана Азизбек Мадмаров на брифинге в Ашхабаде рассказал, что стремительность, проявленная руководством братского Туркменистана, а также оперативность специалистов ГК «Туркменгаз», железнодорожников и других служб, сыграли весьма важную роль в разрешении чрезвычайной ситуации на главной ТЭЦ Бишкека, передает корреспондент Turkmenportal.
По словам посла, в столице Кыргызстана на основной станции, обеспечивающей теплоснабжение, произошла технологическая авария, приведшая к отключению отопления. На сегодняшний день тепло и горячая вода в дома уже подаются стабильно. В настоящее время изучаются причины сложившейся ситуации.
Исходя из серьезности проблемы в энергетической сфере Кыргызстана, руководство Туркменистана приняло решение безвозмездно направить 2 тысячи тонн сжиженного природного газа в качестве дружественной помощи.
– Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично и от имени кыргызских граждан, оказавшихся в столь сложных условиях, поблагодарить уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за братскую поддержку и помощь, оказанную нашему населению в трудную минуту. Гуманитарный груз очень оперативно и, главное, своевременно был доставлен в Бишкек. Помощь Туркменистана была одной из первых, поступивших в нашу страну. Она уже на месте и используется по назначению. Такая поддержка тем ценнее, что оказывается вовремя, именно тогда, когда нужно, подчеркнул Мадмаров.
– В этом году планируется открытие культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги в Ашхабаде, где будут установлены монументы разным историческим личностям. Обращались ли к вам с туркменской стороны с предложением установить там памятник Чингизу Айтматову?
– Да, этот вопрос мы обсуждали. Мы дали своё согласие. Это была прекрасная идея – в прошлом году Национальный Лидер туркменского народа озвучил это предложение. Я подумал, что это замечательно, это будет способствовать дружбе наших народов, взаимопониманию. Я сказал, что это превосходная идея – там будет памятник Айтматову наравне с другими выдающимися историческими личностями. В прошлом году мы отмечали 95-летие Чингиза Айтматова. Это очень неординарная личность. Его произведения переведены на 178 языков мира. Представляете, издано более 100 миллионов экземпляров. По его произведениям снято около 20 фильмов. Я считаю, что в таких сферах, как культура и гуманитарные связи, мы должны продолжать сотрудничество, сказал дипломат, добавив, что в прошлом году состоялось много взаимных поездок – около 80 представителей культуры и науки Туркменистана побывали в Кыргызстане на различных мероприятиях.
Азизбек Мадмаров также отметил, что в настоящее время туркмено-кыргызстанские отношения активно развиваются благодаря курсу, заданному лидерами обеих стран, наладившими конструктивный диалог. – Очень успешно развивается сотрудничество в энергетической сфере. Постоянно растёт товарооборот, в Кыргызстане большой интерес вызывает туркменская продукция, – сказал посол.
– В принципе, у нас открытый рынок – присутствуют китайские, турецкие, российские, узбекские товары. Я полагаю, туркменская продукция тоже конкурентоспособна, поскольку производится на качественном оборудовании с использованием передовых технологий. Она вполне может успешно конкурировать на рынке Кыргызстана.
В прошлом году мы организовали бизнес-форум, где около 80 наших компаний встречались с Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Было заключено более 20 меморандумов о взаимопонимании. С обеих сторон есть большой интерес к сотрудничеству. Я полагаю, эта работа будет продолжена, потенциал у нас хороший, – сказал он.
Также отмечалось, что в этом году между двумя странами намечены визиты на высоком уровне. Планируется активизация работы Межправительственной комиссии.
– Что касается транспортно-транзитного потенциала, то Кыргызстан полностью поддерживает инициативу создания транспортного коридора «Восток-Запад» из Китая через Центральную Азию на Каспий и далее в Европу. Мы заинтересованы в том, чтобы наши соседи использовали транзитные возможности Кыргызстана. Для этого мы расширяем пункт пропуска на границе, ожидаем увеличения грузопотока.
Также есть потенциал в сфере авиасообщения. Наши авиационные власти обсуждают возможность запуска регулярных рейсов. Это важно и для развития туризма. Мы приглашали сюда туристические компании, заинтересованные в поездках в Кыргызстан. После этого выросло число желающих посетить нашу страну, – резюмировал посол.
В завершении встречи Азизбек Мадмаров ещё раз поблагодарил туркменский народ, Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа за братскую поддержку и помощь в сложной ситуации.
– Ёщё раз хочу отметить, что на высшем уровне констатирован качественно новый уровень стратегического партнёрства между нашими странами. Установлен постоянный диалог лидеров, активно развиваются отношения во всех сферах. Уверен, что совместными усилиями мы придадим дополнительный импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству, сказал чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Туркменистане.