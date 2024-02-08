На избирательном участке в посольстве Азербайджана в Туркменистане наблюдается высокая явка

7 февраля в Азербайджане проходят внеочередные выборы Президента страны. В Туркменистане проголосовать за кандидата на высший государственный пост граждане Азербайджана могут в посольстве страны в Ашхабаде, на избирательном участке под номером 48.

На участке наблюдается высокая явка, сообщил Turkmenportal посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Физули оглу Гезалов.

Как рассказал дипломат, избирательный участок открылся в среду в 08:00 по местному времени и будет работать до 19:00 вечера.

Избирательным правом могут воспользоваться все граждане Азербайджана, достигшие 18 лет, постоянно или временно проживающие в Туркменистане, а также находящиеся в долгосрочной командировке или с визитом.