ИМО МИД Туркменистана объявил о проведении конкурса рисунков среди школьников

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана объявил о проведении среди школьников страны конкурса рисунков на тему «Культура мира – глазами молодежи».

Конкурс проводится по случаю Дня дипломатических работников Туркменистана, который отмечается ежегодно 18 февраля, и в целях повышения осведомленности о культуре мира и безопасности среди учащихся общеобразовательных школ.

К участию приглашаются школьники с 1 по 11 классы, сообщается на сайте вуза.

По условиям конкурса рисунки формата А3/А4 на указанную тему до 15 февраля необходимо направить в институт по адресу: ул. Галкыныш, 25.

На оборотной стороне рисунка должны быть указаны фамилия, имя, класс, школа и контактный телефон учащегося.

Выставка присланных рисунков состоится 17 февраля в ИМО МИД. Победителей будет определять жюри, в том числе состоящее из представителей агентств ООН в Ашхабаде.

Победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами.

Контактный телефон: +99363334808.