В 2024 году Турция планирует привлечь 60 миллионов туристов
2023 год стал феноменально успешным для туристической индустрии Турции. Страна, являясь одним из лидеров мирового туризма, приняла 56,7 миллиона иностранных посетителей, что на 10% больше, чем в 2022 году, сообщает musava.biz.
Доходы от туризма также продемонстрировали впечатляющий рост, увеличившись на 17% до 54,3 миллиарда долларов. Средние расходы туристов за ночь достигли 99 долларов.
Помимо пляжного отдыха, Турция зарекомендовала себя как популярное направление для культурного, арт-туризма, гастрономических туров, велосипедных маршрутов и паломничества.
В 2024 году страна амбициозно планирует привлечь 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов от туристической отрасли.
Министр культуры и туризма Турции заявил:
«Мы гордимся рекордными показателями 2023 года. Это результат слаженной работы правительства, туристических компаний и всех, кто задействован в этой сфере. Мы продолжим развивать инфраструктуру, совершенствовать качество услуг и продвигать Турцию как уникальное и многогранное направление для путешественников со всего мира.»