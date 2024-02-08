В 2024 году Турция планирует привлечь 60 миллионов туристов

2023 год стал феноменально успешным для туристической индустрии Турции. Страна, являясь одним из лидеров мирового туризма, приняла 56,7 миллиона иностранных посетителей, что на 10% больше, чем в 2022 году, сообщает musava.biz.

Доходы от туризма также продемонстрировали впечатляющий рост, увеличившись на 17% до 54,3 миллиарда долларов. Средние расходы туристов за ночь достигли 99 долларов.

Помимо пляжного отдыха, Турция зарекомендовала себя как популярное направление для культурного, арт-туризма, гастрономических туров, велосипедных маршрутов и паломничества.

В 2024 году страна амбициозно планирует привлечь 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов от туристической отрасли.

Министр культуры и туризма Турции заявил: