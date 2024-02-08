В Туркменистане впервые запущены онлайн-курсы по психическому здоровью и психосоциальной поддержке

ПРООН в Туркменистане создала и запустила специализированную онлайн-платформу обучения по психическому здоровью и психосоциальной поддержке (MHPSS), предлагающую возможность самостоятельного обучения.

Платформа разработана и запущена в рамках проекта «Повышение национального потенциала в области психосоциальной поддержки уязвимых молодых людей и женщин на уровне сообщества в качестве превентивных мер». Проект реализуется ПРООН совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и финансируется Совместной программой UNDP-DPPA по наращиванию национального потенциала для предотвращения конфликтов.

Первый онлайн-курс такого рода в Туркменистане направлен на оказание помощи поставщикам услуг, в том числе социальным работникам, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов, представителям организаций гражданского общества, а также женщинам и молодежным лидерам в предоставлении психосоциальной поддержки.

Материалы по обучению тренеров (ToT) по MHPSS доступны для скачивания на главной странице платформы на трех языках (английском, туркменском и русском). Кроме того, существует вариант онлайн-курса для самостоятельного обучения, и участники могут получить сертификаты после успешного завершения всех этапов курса.

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане отметила:

«ПРООН стремится уделять приоритетное внимание психическому здоровью и психосоциальной поддержке в рамках глобальной превентивной политики, стремясь расширить возможности молодежи и повысить ее устойчивость к глобальным вызовам. Мы считаем, что данная программа обучения по MHPSS будет полезна для представителей помогающих профессий, укрепляя их потенциал по предоставлению жизненно важных услуг в области психического здоровья и психосоциальной поддержки для молодежи и наиболее уязвимых слоев населения».

Курсы доступны на сайте UNDP (bootcamp.com.tm).