95-летняя китаянка очнулась спустя шесть дней после «смерти»

В провинции Гуанси (Китай) 95-летняя Ли Сюфэн пережила шокирующий опыт – ее чуть не похоронили заживо. Женщина, которую посчитали мертвой, через шесть дней после «смерти» спокойно готовила еду на кухне, к большому изумлению своих соседей. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на Daily Star.

Все началось с того, что Ли Сюфэн упала в доме и получила травму головы. Женщина не реагировала на свое имя и не просыпалась. Так как у женщины нет родственников, похоронами занялся её сосед 60-летний Чэнь Цинван.

Согласно китайской традиции, гроб с телом полагается хранить дома несколько дней, чтобы близкие могли попрощаться. Цинван, однако, не стал забивать гроб гвоздями. Каково же было его удивление, когда за день до похорон он обнаружил гроб пустым.

Начались поиски, и вскоре «покойница» была найдена… на кухне, мирно готовя еду. Оказалось, что Ли Сюфэн очнулась и, не найдя никого дома, просто решила заняться своими делами.