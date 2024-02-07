Узбекская Zukhro Travel представила новые туристические возможности для туркменистанцев

Турагентство из Узбекистана Zukhro Travel провело в Ашхабаде презентацию новых туристических возможностей для граждан Туркменистана, сообщает корреспондент Turkmenportal.

В мероприятии приняли участие представители более 30 туркменских туристических фирм, заинтересованных в расширении сотрудничества с узбекскими коллегами.

«Наша компания работает в Узбекистане уже более 12 лет. С самого открытия мы тесно сотрудничаем с братьями из Туркменистана, часто здесь бываем. Zukhro Travel предоставляет комплексные услуги в сфере туризма. В их числе визовая поддержка, авиабилеты, размещение в гостиничных номерах. Сегодня мы подготовили содержательную презентацию для наших коллег и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал менеджер компании Базарбай Абдуллаев.

Презентация включала рассказы как о бюджетных, так и эксклюзивных турах по Узбекистану и третьим странам – Грузии, Малайзии, Мальдивам, Дубаю, Вьетнаму, Шри-Ланке и др. Отдельное внимание было уделено паломническим турам и путевкам в страны, куда действуют прямые рейсы из Узбекистана и Туркменистана.

Zukhro Travel выступила с рядом конкретных предложений по расширению сотрудничества с туркменскими турагентствами. Представители компаний Туркменистана, в свою очередь, поделились идеями по задействованию потенциала национальной авиакомпании «Туркменистан», которая за последнее время существенно увеличила количество прямых международных рейсов.

«Мероприятие было очень полезным. Гости из Zukhro Travel нас порадовали своей интересной презентацией. Они рассказали о многих интересных направлениях, – сказала по итогам встречи специалист по туризму туркменской компании Eminli Maslahat Нурана Гахрыманова. – Я думаю, что туристов из Туркменистана обязательно заинтересуют туры в Малайзию, так как у нас открываются туда прямые рейсы – Ашхабад – Куала-Лумпур. Мы обязательно посодействуем в дальнейшем налаживании сотрудничества, чтобы вместе предоставить туристам из Туркменистана наиболее выгодные и комфортные условия для путешествий».

Презентация и последовавшая дискуссия продемонстрировали заинтересованность обеих сторон в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере туризма. Представители Zukhro Travel и туркменских турагентств высказали ряд конкретных идей по развитию совместных туристических продуктов, в частности, с использованием растущей маршрутной сети национального авиаперевозчика Туркменистана.