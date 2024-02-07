Туркменские хоккеисты в преддверии ЧМ проведут сборы в Беларуси

Первый весенний месяц 2024 года ознаменуется для туркменских хоккеистов двумя важнейшими событиями – участием национальных сборных в чемпионатах мира третьего дивизиона среди юниоров до 18 лет и среди взрослых.

Как сообщила газета «Нейтральный Туркменистана», 13 февраля сборная Туркменистана по хоккею отправится в Минск для проведения учебно-тренировочных сборов на базе многофункционального спортивного комплекса «Раубичи».

На этой базе туркменские хоккеисты уже не раз повышали свое мастерство под руководством опытных тренеров, готовясь к соревнованиям мирового и азиатского уровня. Подобная практика приносила свои плоды в виде завоеванных медалей.

Так, в 2019 году хоккейная команда Туркменистана впервые приняла участие в чемпионате мира третьего дивизиона в Софии, где завоевала бронзовые медали. А на Азиатских зимних играх 2017 года в Саппоро туркменская сборная под руководством Байрама Аллаярова стала победителем турнира во втором дивизионе.

В чемпионате мира среди юниоров до 18 лет туркменистанцы впервые будут представлены в третьем дивизионе. Мировое первенство пройдет 4-8 марта в Кейптауне. Соперниками туркменской сборной по группе станут команды ЮАР, Таиланда и Гонконга. Победа обеспечит выход во второй дивизион.

Чемпионат мира среди мужчин в третьем дивизионе пройдет 8-16 марта в Бишкеке. Вместе с туркменской сборной за выход во второй дивизион поборются команды Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Таиланда и ЮАР.