Туркменистан и Узбекистан планируют организовать визиты на высшем и высоком уровнях

В 2024 году Туркменистан и Узбекистан планируют проведение визитов на высшем и высоком уровнях. Об этом на брифинге в Ашхабаде рассказал посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Дипломат подчеркнул, что за период с 2017 по 2023 годы объем двусторонней торговли между странами вырос более чем в 5 раз и достиг 1 млрд 94 млн долларов США. Также он отметил, что в 2022 году активизировалось межпарламентское взаимодействие и проводились совместные молодежные и культурные мероприятия.

В планах на 2024 год – дальнейшее увеличение товарооборота, создание зоны приграничной торговли у пункта пропуска «Шават-Дашогуз», проведение Дней культуры Узбекистана в Туркменистане и совместных мероприятий в честь 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Также в Туркменистане и Узбекистане запланировано проведение выставок продукции национальных компаний Made in Uzbekistan и Made in Turkmenistan для расширения торгово-экономических связей.

Завершая брифинг, посол Узбекистана в Туркменистане выразил уверенность, что активные контакты на высшем уровне и совместные проекты будут способствовать углублению стратегического партнерства двух стран.