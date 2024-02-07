Сердар Азмун вошел в заявку «Ромы» на плей-офф Лиги Европы

Главный тренер римского клуба Даниэле Де Росси заявил, что внес изменения в заявку команды на матчи Лиги Европы-2023/24, пишет Sport24.

По словам Де Росси, он самостоятельно сделал только три кадровые перестановки в составе.

– Моим приоритетом было наличие игроков с запасными вариантами на каждой позиции. Ранее в заявке был только один вингер – Пауло Дибала, поэтому я пригласил Бальдазини. А учитывая, что Андреа Белотти покинул команду, а Тэмми Абрахам пока не готов выйти на поле после травмы, я также включил в состав Сердара Азмуна, – приводит слова Де Росси пресс-служба римского клуба.

Напомним, Сердар Азмун перешел из «Байера» в «Рому» на правах годичной аренды в августе 2023 года. В римском клубе футболист выступает под 17-м номером. В текущем сезоне 29-летний форвард провел за «Рому» 13 игр в Серии А и забил 1 гол.

Отметим, что соперником римского клуба в 1/16 финала Лиги Европы-2023/24 будет нидерландский «Фейеноорд».