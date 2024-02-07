Потрясающе нарядное небо увидели сегодня ашхабадцы

Сегодня на исходе дня ашхабадцы и гости столицы могли наблюдать удивительное природное явление – радужные облака (а может быть, тучки).

Удивительную картину не запечатлел только ленивый: облака/тучки, переливаясь в лучах уходящего солнца, создавали иллюзию потрясающе нарядного неба. Желтый, бирюзовый, серый, лиловый, фиолетовый, багровый — в какие только цвета не окрасил закат набежавшие на город тучки.

Жители города задались вопросом: что же это было? У этого природного явления должно быть своё объяснение!

«Туркменпортал» призывает туркменских ученых поспособствовать в этом вопросе и прояснить ситуацию: что же мы сегодня видели?

Мы ждем, что люди науки отзовутся и прокомментируют сегодняшнюю «заоблачную иллюминацию» в ашхабадском небе, ведь такой необычный закат редкий для здешних мест.