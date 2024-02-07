Плакаты с изображением Махтумкули украсили автобусные остановки Ашхабада

В честь празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги на городских остановках Ашхабада появились плакаты с изображением классика туркменской литературы. Рядом с портретом поэта размещены мудрые высказывания и отрывки из его стихотворений, пишет «Туркменистан: Золотой век».

Теперь, ожидая транспорт, пассажиры могут провести время с пользой – почитав знаменитые строки из поэмы Türkmeniň («Будущее Туркмении») и другие вдохновляющие цитаты Фраги, отмечает источник.

Напомним, нынешний год в Туркменистане объявлен ««Кладезь разума Махтумкули Фраги». В связи с этим в Ашхабаде планируется открытие культурно-паркового комплекса имени Махтумкули и установка монументального памятника великому туркменскому поэту.

По всей стране проводятся культурно-просветительские мероприятия, приуроченные к знаменательной дате и посвященные жизни и творчеству выдающегося мыслителя.