Добыча нефти в Балканском велаяте Туркменистана в январе выросла на 9%

В январе 2024 года нефтяники Балканского велаята Туркменистана нарастили добычу черного золота на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет газета «Туркменистан».

Всего в западном регионе за первый месяц года было добыто свыше 300 тысяч тонн нефти. Немалая заслуга в этом принадлежит сотрудникам подразделений госконцерна «Туркменнефть».

Опираясь на возможности самой современной техники мирового уровня, буровики концерна в отчетном месяце сумели пробурить 9 929 метров горных пород, выполнив план на 127%. Кроме того, они сдали в эксплуатацию три новые эксплуатационные скважины нефте- и газодобывающим управлениям.

Весомый вклад в достижение высоких показателей внесли нефтегазодобывающие управления «Гумдагнефть» и «Галкынышнефть», а также буровые управления «Готурдепе», «Экерем» и «Кёрпедже».