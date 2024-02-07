В Казахстане назначен новый премьер-министр

6 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Олжаса Бектенова новым премьер-министром страны, сообщает zakon.kz.

Бектенов сменил Алихана Смаилова, который возглавлял правительство с января 2022 года. Смаилов и его кабмин сложили полномочия после президентского указа о отставке 5 февраля.

43-летний Бектенов до назначения премьером руководил администрацией президента с апреля 2023 года. В его послужном списке также значатся посты главы антикоррупционного ведомства, работы в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.

Поддержка бизнеса станет главным приоритетом нового правительства, заявил Бектенов.

Стимулирование отечественного производства, увеличение доли продукции, производимой в Казахстане, и запуск системы офтейк-контрактов — вот ключевые меры, которые, по словам Бектенова, придадут импульс экономике страны.