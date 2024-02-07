В ближайшее время завод «Балкан» и Koryo Shipbuilding приступят к строительству двух сухогрузов

В ближайшее время на Судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» начнутся работы по строительству двух сухогрузных судов, которые будут идти совместно со специалистами корейской компании Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.

Как сообщается на сайте Агентства «Туркменские морские и речные пути», руководство завода и представители Koryo Shipbuilding в ходе недавних переговоров уже составили план действии по реализации договора на совместное строительство, который был заключен 13 сентября 2023 года.

Также обсуждалось обучение специалистов завода в ближайшем будущем. Кроме этого, рассматривались вопросы получения сертификации для завода «Балкан» по международным стандартам ISO.

Представители компании Koryo Shipbuilding были ознакомлены с условиями проживания, которые будут предоставлены корейским экспертам заводом «Балкан» в период реализации проекта.

Стороны отметили, что добьются положительных результатов по совместному строительству судов, и в ближайшее время начнутся судостроительные работы.