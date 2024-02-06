Чинар Рустемова призвала клубы ЮНЕСКО в Туркменистане активизировать переводы стихов Махтумкули

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Д.Азади на днях состоялся брифинг руководителей и активистов клубов ЮНЕСКО, созданных при ряде высших учебных заведений страны.

Мероприятие было проведено при поддержке Ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В своем выступлении перед собравшимися Чинар Рустемова акцентировала внимание на задачах, стоящих перед вузовскими клубами ЮНЕСКО. Она напомнила, что в минувшем году коллекция рукописей туркменского философа и поэта Махтумкули была включена в Международный список «Память мира» ЮНЕСКО, а 300-летний юбилей Махтумкули Фраги включён в Список памятных дат ЮНЕСКО, что говорит о широком праздновании на международном уровне этой знаменательной даты и организации посвящённых ей впечатляющей серии комплексных мероприятий.

В этом контексте Чинар Рустемова сделала особый акцент на важности перевода многих стихотворений Махтумкули Фраги на различные языки мира, что даёт возможность расширить международную читательскую аудиторию поклонников его уникального литературного наследия.

Обратившись к участникам брифинга, Чинар Рустемова также подчеркнула, что нужно ещё более активизировать переводческую деятельность, предоставляя тем самым возможность для дальнейшего распространения в мире поэзии Махтумкули Фраги, его важных ценностных для формирования гармоничной личности приоритетов.