Французский институт в Ашхабаде приглашает на очередную творческую мини-ярмарку

Французский институт в Ашхабаде приглашает на очередную творческую мини-ярмарку

10 февраля Французский институт в Ашхабаде приглашает посетить очередную мини-ярмарку, на которой сообщество «Дизайн плюс» представит народно-прикладное творчество мастеров Туркменистана.

На этот раз вашему вниманию будут представлены:

  • Аксессуары для стильных женщин от Филипченко Марии;

  • Подарки для любимых женщин в этностиле от Рагулиной Ольги;

  • Украшения как искусство от Шегай Илоны;
  • Магия картин на бархате Дмитрия Филипченко.

Событие будет проходить с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

Контакты:

  • Телефон: (+993 12) 36-83-70;
  • Е-майл: ift.culture@gmail.com