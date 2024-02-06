Французский институт в Ашхабаде приглашает на очередную творческую мини-ярмарку
10 февраля Французский институт в Ашхабаде приглашает посетить очередную мини-ярмарку, на которой сообщество «Дизайн плюс» представит народно-прикладное творчество мастеров Туркменистана.
На этот раз вашему вниманию будут представлены:
- Аксессуары для стильных женщин от Филипченко Марии;
- Подарки для любимых женщин в этностиле от Рагулиной Ольги;
- Украшения как искусство от Шегай Илоны;
- Магия картин на бархате Дмитрия Филипченко.
Событие будет проходить с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.
Контакты:
- Телефон: (+993 12) 36-83-70;
- Е-майл: ift.culture@gmail.com