Французский институт в Ашхабаде приглашает на очередную творческую мини-ярмарку

10 февраля Французский институт в Ашхабаде приглашает посетить очередную мини-ярмарку, на которой сообщество «Дизайн плюс» представит народно-прикладное творчество мастеров Туркменистана.

На этот раз вашему вниманию будут представлены:

Аксессуары для стильных женщин от Филипченко Марии;

Подарки для любимых женщин в этностиле от Рагулиной Ольги;

Украшения как искусство от Шегай Илоны;

Магия картин на бархате Дмитрия Филипченко.

Событие будет проходить с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

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