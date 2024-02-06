Туркменистан и Узбекистан увеличили объем товарооборота в 5 раз

На брифинге для прессы в Ашхабаде посол Узбекистана в Туркменистане Акмолжон Кучкаров отметил значительный рост товарооборота между двумя странами. По его словам, за последние годы он увеличился более чем в 5 раз и в 2023 году достиг 1 миллиарда 94 миллионов долларов, передает SNG.Today.

Дипломат подчеркнул, что дружественные отношения Узбекистана и Туркменистана основаны на общих исторических, культурных и языковых связях между народами. Новый этап сотрудничества начался после визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2017 году и подписания Договора о стратегическом партнерстве.

– В период с 2017 по 2023 годы наблюдалось более чем пятикратное увеличение объемов взаимной торговли. По итогам прошедшего 2023 года оно составило 1 миллиард 94 миллиона долларов. Для прослеживания динамики роста скажу, что по данным Агентства по статистике Республики Узбекистан в 2022 году взаимный товарооборот был 920 миллионов, то есть прирост составил порядка 10%, – сказал посол.

Кучкаров также отметил активизацию межрегиональных связей и работу делового совета предпринимателей двух стран. Позитивная динамика сохраняется и после избрания Президентом Туркменистана Сердара Бердымухамедова, расширились парламентские, народные и молодежные контакты.

По словам узбекского дипломата, в этом году ожидаются взаимные визиты делегаций на высшем уровне, что еще раз подтверждает их приверженность укреплению не только двустороннего сотрудничества, но и региональной интеграции в Центральной Азии.