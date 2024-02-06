Правительство Казахстана ушло в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства akorda.kz. Причины отставки не сообщаются, пишет rtvi.com.
Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, ранее занимавший пост первого заместителя главы правительства.
Члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Кабинетом министров с января 2022 года руководил Алихан Смаилов. В марте 2023 года он был переназначен на эту должность.