Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства akorda.kz. Причины отставки не сообщаются, пишет rtvi.com.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, ранее занимавший пост первого заместителя главы правительства.

Члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Кабинетом министров с января 2022 года руководил Алихан Смаилов. В марте 2023 года он был переназначен на эту должность.