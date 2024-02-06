Общественная организация Туркменистана «Юный натуралист» проводит конкурс на лучший слоган
Объявлен конкурс на лучший слоган для общественной организации Ýaş Tebigatçy («Юный натуралист»), отражающий её миссию и ценности. Конкурс проводится с 5 февраля по 8 марта включительно.
Слоган должен быть:
- оригинальным и не похожим на уже существующие.
- кратким, легко запоминающимся и произносимым.
- отражать деятельность организации «Юный натуралист» и ее ценности.
Слоган может быть как на русском, так и на туркменском языке.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
- отправить придуманный слоган на электронный адрес: tebigatchy.jemg@gmail.com
- в теме письма указать «Конкурс слоганов»
- в письме указать имя, фамилию, возраст и контактный телефон.
Итоги конкурса будут подведены 10 марта.
Победитель конкурса будет награжден дипломом и памятными подарками.
Справки по телефону: +993 61893832