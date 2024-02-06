Общественная организация Туркменистана «Юный натуралист» проводит конкурс на лучший слоган

Объявлен конкурс на лучший слоган для общественной организации Ýaş Tebigatçy («Юный натуралист»), отражающий её миссию и ценности. Конкурс проводится с 5 февраля по 8 марта включительно.

Слоган должен быть:

оригинальным и не похожим на уже существующие.

кратким, легко запоминающимся и произносимым.

отражать деятельность организации «Юный натуралист» и ее ценности.

Слоган может быть как на русском, так и на туркменском языке.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

отправить придуманный слоган на электронный адрес: tebigatchy.jemg@gmail.com

в теме письма указать «Конкурс слоганов»

в письме указать имя, фамилию, возраст и контактный телефон.

Итоги конкурса будут подведены 10 марта.

Победитель конкурса будет награжден дипломом и памятными подарками.