Общественная организация Туркменистана «Юный натуралист» проводит конкурс на лучший слоган

Общественная организация Туркменистана «Юный натуралист» проводит конкурс на лучший слоган

Объявлен конкурс на лучший слоган для общественной организации Ýaş Tebigatçy («Юный натуралист»), отражающий её миссию и ценности. Конкурс проводится с 5 февраля по 8 марта включительно.

Слоган должен быть:

  • оригинальным и не похожим на уже существующие.
  • кратким, легко запоминающимся и произносимым.
  • отражать деятельность организации «Юный натуралист» и ее ценности.

Слоган может быть как на русском, так и на туркменском языке.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

  • отправить придуманный слоган на электронный адрес: tebigatchy.jemg@gmail.com
  • в теме письма указать «Конкурс слоганов»
  • в письме указать имя, фамилию, возраст и контактный телефон.

Итоги конкурса будут подведены 10 марта.

Победитель конкурса будет награжден дипломом и памятными подарками.

Справки по телефону: +993 61893832