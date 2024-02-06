Назван состав сборной Туркменистана по плаванию на ЧМ-2024 в Дохе
В Дохе стартовал 21-й чемпионат мира по водным видам спорта. Заключительную часть программы составят соревнования по плаванию. С 11 по 18 февраля в бассейне Aspire Dome будет разыграно 42 комплекта наград.
Для спортсменов это последний шанс завоевать олимпийскую квоту на Игры-2024 в Париже. Туркменская команда выступит на турнире под руководством Дмитрия Новикова.
В состав сборной Туркменистана вошли:
- Мердан Атаев (50, 100 метров на спине)
- Муса Жалаев (50, 100 метров кролем)
- Анастасия Моргинштерн (50, 100 метров вольным стилем)
- Айнура Примова (100, 200 метров на спине)