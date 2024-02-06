Назван состав сборной Туркменистана по плаванию на ЧМ-2024 в Дохе

В Дохе стартовал 21-й чемпионат мира по водным видам спорта. Заключительную часть программы составят соревнования по плаванию. С 11 по 18 февраля в бассейне Aspire Dome будет разыграно 42 комплекта наград.

Для спортсменов это последний шанс завоевать олимпийскую квоту на Игры-2024 в Париже. Туркменская команда выступит на турнире под руководством Дмитрия Новикова.

В состав сборной Туркменистана вошли: