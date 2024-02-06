В Токио прошла выставка детских рисунков, посвященных девизу «Кладезь разума Махтумкули Фраги»

С 25 января по 5 февраля в Национальном художественном центре Токио проходило мероприятие «Картины молодого поколения», в рамках которого состоялась выставка рисунков школьников, посвященная девизу 2024 года в Туркменистане «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Мероприятие было организовано обществом «Япония – страны Евразии», сообщает сайт посольства Туркменистана в Японии.

Смотр рисунков учащихся средних школ привлек особое внимание гостей и познакомила жителей Японии с историей Туркменистана.