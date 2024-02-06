В новом выпуске передачи «Хочу все знать» рассказали о престижной музыкальной премии «Грэмми»

На Turkmenportal вышел очередной выпуск познавательной передачи «Хочу все знать». В нем ведущий Юнус Алланазаров подробно рассказывает о музыкальной премии «Грэмми».

Зрители узнают историю создания этой престижной награды, когда началось ее вручение и почему она получила название «Грэмми». Также в передаче приводится много интересных фактов о золотой статуэтке в виде граммофона.

Новая серия передачи опубликована в разделе «Медиа» на Turkmenportal. Посмотреть свежий выпуск и узнать любопытные подробности о самой значимой музыкальной премии зрители могут уже сейчас.