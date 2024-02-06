В Лебапском велаяте Туркменистана расширяется доступ к высокоскоростному интернету

Велаятская компания электросвязи Lebaptelekom запустила в Туркменабате и этрапах Лебапского велаята современную оптоволоконную сеть GPON, которая позволяет абонентам одновременно пользоваться услугами высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и телефонии.

Новая технология значительно расширяет спектр предоставляемых компанией услуг и обеспечивает партнеров Lebaptelekom качественной и надежной связью, пишет сайт агентства «Туркменсвязь».

GPON – это технология передачи данных по оптоволокну со скоростью до 2,5 Гбит/с, позволяющая подключить до 128 пользователей к одному оптическому порту провайдера на расстоянии до 20 км. Она использует пассивную оптику без активного оборудования и поддерживает передачу голоса, видео и данных. Обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет с разделением пропускной способности между абонентами.