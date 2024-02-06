Вакуумный поезд из Китая бьет рекорд скорости

Новый вакуумный поезд на магнитной подушке, разработанный в Китае, установил рекорд скорости для своего типа, разогнавшись до 623 км/час. Испытания проходили на двухкилометровом участке низковакуумной трубы – самом длинном из существующих – в провинции Шаньси. Давление в нем составляет от 0,3 до 0,001 бар, тогда как обычное атмосферное давление на уровне моря составляет около 1 бар. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на New Atlas.

Планы на будущее амбициозны. Второй этап проекта предполагает расширение трассы в 30 раз – до 60 км. Это позволит поезду разогнаться до 1000 км/час, что быстрее, чем скорость авиалайнера. Теоретически, путешествие из Пекина в Датун (346 км) займет всего 30 минут вместо 4,5 часов.

Однако независимые эксперты сомневаются в экономической целесообразности таких проектов. Стоимость строительства сетей вакуумных поездов колоссальна, а сама технология требует возведения сотен или даже тысяч километров идеально герметичных труб с постоянно работающими вакуумными насосами.