Xiaomi выпустила на мировой рынок сверхдешевый Wi-Fi 7 роутер

Xiaomi выпустила на глобальный рынок Wi-Fi 7 роутер Xiaomi BE 3600. Новинка предлагается по цене всего $49, сообщает Ferra со ссылкой на NotebookCheck.net.

Устройство обещает высокие и стабильные скорости передачи данных благодаря поддержке Wi-Fi 7. Он также существенно упростит создание меш-систем, позволяя интегрировать устройство в существующую беспроводную сетевую инфраструктуру.

Роутер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/be и предлагает поддержку MIMO. Максимальная теоретическая скорость передачи данных составляет 688 Мбит/с для 2.4 ГГц диапазона и 2.882 Мбит/с для 5 ГГц диапазона.

Устройство оснащено одним Ethernet-портом с максимальной скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с, а также другими портами, поддерживающими гигабитные скорости.

В роутере установлен процессор Qualcomm с четырьмя ядрами по 1.1 ГГц и 256 МБ внутренней памяти. Четыре антенны поддерживают формирование луча, обеспечивая стабильность соединения и покрытие сети.

При необходимости до 10 роутеров Xiaomi могут быть объединены в меш-сеть. Это позволит без проблем подключить до 128 клиентов.